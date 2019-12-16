На Закарпатті пенсіонера вбили у підвалі його ж будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У селі Малий Раковець Іршавського району Закарпаття пенсіонера вбили у підвалі його ж будинку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невстановлені особи проникли до приватного будинку та напали на господаря. Встановлено, що чоловіка 1940 року народження відвели до підвального приміщення, де задушили.
Потім нападники піднялися на другий поверх будинку, де забрали з сейфу гроші на суму близько 50 тисяч гривень. Після цього зловмисники зникли з місця події.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у Козині на Київщині пограбували президента асоціації спортивної травматології.