Правоохранители на Закарпатье разоблачили функционера местной религиозной организации, который помогал потенциальным призывникам "уклоняться" от мобилизации по псевдорелигиозным убеждениям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на управление СБУ в Закарпатской области.

Детали

Как сообщается, мужчина изготавливал своим "клиентам" фиктивные документы о принадлежности к религиозной организации. Это позволяло призывникам избегать призыва из-за их якобы "религиозных убеждений".

Стоимость изготовления пакета документов составляла 1,5 тысячи долларов США.

Задержали его во время получения им денег за очередного "уклониста". Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли фиктивные документы, а также деньги, полученные за "помощь" уклонистам.

Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются другие, причастные к преступлению, лица.

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