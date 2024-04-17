На Востоке продолжаются интенсивные бои, россияне наступают на 7 направлениях - Генштаб

Более 70 боевых столкновений произошло за текущие сутки на украинском фронте. Россияне суют на 7 направлениях. Активнее всего на Бахмутском и Новопавловском участках фронта. Об этом говорится в вечернем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины , передает УНН.

В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение. В общем, враг нанес 4 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки россиян у Новосергиевки.

На Лиманском направлении Силы обороны дали отпор врагу три вблизи Невского Луганской области и Тернов в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 19 атак в районах Белогоровки Луганской области, а также Выемки, Раздоловки, Часового Яра, Нового и Клещеевки Донецкой области. Отмечается, что оккупанты штурмовали украинские позиции при поддержке авиации.

Противник перебрасывает резервы с других направлений для захвата Часового Яра - спикер Нацгвардии

На Авдеевском направлении, также под прикрытием военных самолетов, захватчики пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей у Семеновки, Новобахмутовки, Очеретино, Первомайского и Новокалиново. Наши защитники выдержали 9 вражеских атак, но не уступили позиции.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян вблизи Водяного, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты прикрываясь авиацией безуспешно штурмовали в течение четверга 15 раз.

Армия рф ночью атаковала Лиман в Донецкой области тремя управляемыми авиабомбами и дроном, есть разрушения - ОВА

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, трижды атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области.

А на Херсонском направлении враг продолжает атаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. В четверг наши защитники отбили здесь два российских штурма.

Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав

Дополнительно

В Генштабе ВСУ также сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по позициям россиян.