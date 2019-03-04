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На Волыни горят торфяники на площади 1,5 га

На Волыни горят торфяники на площади 1,5 га

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. На Волыни вблизи села Крымное Старовиживского района горят торфяники на площади около 1,5 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой предоставлены ГСЧС Украины.

"По состоянию на 10:00 4 марта зарегистрировано горения торфа очагами на общей площади около 1,5 гектара в урочище Любохиновская клетка, вблизи села Крымное Старовиживского района", - говорится в сообщении.

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По данным спасателей, в 12:15 пожар торфа вблизи с.Кримне на площади 1,5 га локализован.

К тушению пожара привлечены 13 человек личного состава и 2 единицы техники: 16-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Розовка Токмак и местной пожарной охраны села Крымное Старовиживского района.

В ГСГС призывают граждан, не устраивать пожаров поджигая сухую траву.

Напомним, на открытых территориях в Николаевской области горели камыши и сухая трава. Существовала угроза распространения пламени на территорию частных домовладений.

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