В Винницкой области зарегистрировано уже 580 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на 11:00 12 мая на территории области выявлено коронавирус у 580 человек, в том числе - у 38 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 26 административных территориях:
▪️ город Винница - 300,
▪️ Калиновский район - 73,
▪️ Винницкий район - 35,
▪️ Жмеринский район - 25,
▪️ Тростянецкий район - 18,
▪️ Гайсинский и Погребищенький районы - по 13,
▪️ Литинский район - 12,
▪️ Барский район - 11,
▪️ Казатинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,
▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Оратовский, Тивровский, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий район и город Ладыжин - по 2,
▪️ Бершадский и Шаргородский районы - по 1 случаю.
Уточняется, что выздоровели 309 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
По состоянию на 7 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 11 тыс. 507 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 168 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Напомним, Винницкая область входит в тройку антилидеров среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом медработников. Народные депутаты требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.