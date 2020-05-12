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В Винницкой области зарегистрировано уже 580 инфицированных коронавирусом

Киев • УНН

 • 13328 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на 11:00 12 мая на территории области выявлено коронавирус у 580 человек, в том числе - у 38 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

В Винницкой области зарегистрировано уже 580 инфицированных коронавирусом

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 26 административных территориях:

▪️ город Винница - 300,

▪️ Калиновский район - 73,

▪️ Винницкий район - 35,

▪️ Жмеринский район - 25,

▪️ Тростянецкий район - 18,

▪️ Гайсинский и Погребищенький районы - по 13,

▪️ Литинский район - 12,

▪️ Барский район - 11,

▪️ Казатинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,

▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Оратовский, Тивровский, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,

▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Черновицкий районы - по 3,

▪️ Иллинецкий район и город Ладыжин - по 2,

▪️ Бершадский и Шаргородский районы - по 1 случаю.

Уточняется, что выздоровели 309 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

По состоянию на 7 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 11 тыс. 507 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 168 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, Винницкая область входит в тройку антилидеров среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом медработников. Народные депутаты требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.

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