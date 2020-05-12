На Вінниччині зареєстровано вже 580 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Станом на 11:00 12 травня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 580 осіб, зокрема - у 38 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 26 адміністративних територіях:
▪️ місто Вінниця - 300,
▪️ Калинівський район - 73,
▪️ Вінницький район – 35,
▪️ Жмеринський район – 25,
▪️ Тростянецький район – 18,
▪️ Гайсинський та Погребищенький райони – по 13,
▪️ Літинський район – 12,
▪️ Барський район – 11,
▪️ Козятинський, Немирівський, Томашпільський райони – по 10,
▪️ Липовецький, Муровано-Куриловецький, Оратівський, Тиврівський, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,
▪️ Крижопільський, Могилів-Подільський, Чернівецький райони – по 3,
▪️ Іллінецький район та місто Ладижин - по 2,
▪️ Бершадський та Шаргородський райони - по 1 випадку.
Уточнюється, що одужало 309 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.
Станом на 7 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 11 тис. 507 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 168 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Нагадаємо, Вінницька область входить до трійки антилідерів серед регіонів України за кількістю інфікованих коронавірусом медпрацівників. Народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.