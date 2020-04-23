В Винницкой области зарегистрировано уже 353 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 23 апреля на территории области обнаружен коронавирус у 353 человек, в том числе - в 24 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:
▪️ город Винница - 149,
▪️ Калиновский район - 70,
▪️ Винницкий район - 17
▪️ Тростянецкий район - 16,
▪️ Погребищенький район - 12,
▪️ Гайсинский район - 11
▪️ Казатинский и Барский районы - по 9,
▪️ Немировский - 7,
▪️ Жмеринский, Литинский районы - по 6,
▪️ Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий районы - по 4,
▪️ Оратовский, Томашпольский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тывровский районы - по 2,
▪️ город Ладыжин - 1 случай.
Уточняется, что выздоровели 45 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
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По состоянию на 23 апреля 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 5574 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть в наличии 8 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Напомним, народные депутаты обратились к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой найти и наказать виновных в массовой вспышке коронавируса среди медиков Винницкой области.