На Вінниччині зареєстровано вже 353 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Станом на 11:00 23 квітня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 353 осіб, зокрема - у 24 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:
▪️ місто Вінниця - 149,
▪️ Калинівський район - 70,
▪️ Вінницький район – 17,
▪️ Тростянецький район – 16,
▪️ Погребищенький район – 12,
▪️ Гайсинський район - 11,
▪️ Козятинський та Барський райони – по 9,
▪️ Немирівський - 7,
▪️ Жмеринський, Літинський райони – по 6,
▪️ Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони - по 5,
▪️ Липовецький, Муровано-Куриловецький райони – по 4,
▪️ Оратівський, Томашпільський, Чернівецький райони – по 3,
▪️ Іллінецький, Крижопільський, Могилів-Подільський, Тиврівський райони – по 2,
▪️ місто Ладижин - 1 випадок.
Уточнюється, що одужало 45 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.
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Станом на 23 квітня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 5574 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 8 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Нагадаємо, народні депутати звернулися до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням знайти і покарати винних у масовому спалаху коронавірусу серед медиків Вінниччини.