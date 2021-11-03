На выборах мэра Нью-Йорка побеждает бывший полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Нью-Йорке во вторник, 2 ноября, состоялись выборы мэра. По предварительным данным, побеждает 61-летний кандидат от демократов бывший полицейский афроамериканец Эрик Адамс. Сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
После закрытия избирательных участков стало известно, что за сенатора Эрика Адамса проголосовали 70,5% избирателей.
Его соперник, кандидат от Республиканской партии, ведущий радио-шоу 67-летний Кертис Слива, что имеет польские корни, набирает около 25%.
Адамс станет вторым темнокожим мэром. Основными лозунгами кампании 61-летнего кандидата стали повышение общественной безопасности, сокращение бюджета полиции Нью-Йорка и передача некоторых рабочих мест гражданским лицам.
Нынешний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пробыл на посту два срока и, согласно законодательству, не принимал участия в выборах.
Напомним
На экс-губернатора штата Нью-Йорк Куомо подали в суд.