На выборах мэра Нью-Йорка побеждает бывший полицейский

Детали

После закрытия избирательных участков стало известно, что за сенатора Эрика Адамса проголосовали 70,5% избирателей.

Его соперник, кандидат от Республиканской партии, ведущий радио-шоу 67-летний Кертис Слива, что имеет польские корни, набирает около 25%.

Адамс станет вторым темнокожим мэром. Основными лозунгами кампании 61-летнего кандидата стали повышение общественной безопасности, сокращение бюджета полиции Нью-Йорка и передача некоторых рабочих мест гражданским лицам.

Нынешний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пробыл на посту два срока и, согласно законодательству, не принимал участия в выборах.

Напомним

На экс-губернатора штата Нью-Йорк Куомо подали в суд.