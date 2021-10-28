На ексгубернатора штату Нью-Йорк Куомо подали до суду

Деталі

Куомо пішов у відставку у серпні після того, як кілька жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, є обвинуваченням у проступку у зв'язку з інцидентом у особняку губернатора 7 грудня 2020 року.

Куомо неодноразово заперечував звинувачення в сексуальних домаганнях проти нього, допускаючи, що він зробив помилки, але завжди наполягав на тому, що більш серйозні звинувачення не відповідають дійсності.

Речник судів штату Нью-Йорк Люціан Чалфен підтвердив, що до міського суду Олбані подано скаргу на колишнього губернатора.

Контекст

Розслідування, ініційоване генеральним прокурором штату Нью-Йорк Летицією Джеймс щодо Ендрю Куомо показало, що він систематично піддавав жінок сексуальним домаганням. Результати п'ятимісячного розслідування опубліковані на сайті генпрокурора.