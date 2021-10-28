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На эксгубернатора штата Нью-Йорк Куомо подали в суд

Киев • УНН

 • 14343 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Против бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в Олбани была подана уголовная жалоба о сексуальном насилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

На эксгубернатора штата Нью-Йорк Куомо подали в суд

Подробности

Куомо ушел в отставку в августе после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, обвинение в проступке в связи с инцидентом в особняке губернатора 7 декабря 2020 года.

Куомо неоднократно отрицал обвинения в сексуальных притязаниях против него, допуская, что он совершил ошибки, но всегда настаивал на том, что более серьезные обвинения не соответствуют действительности.

Спикер судов штата Нью-Йорк Люциан Чалфен подтвердил, что в городской суд Олбани подана жалоба на бывшего губернатора.

Контекст

Расследование, инициированное генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс по Эндрю Куомо показало, что он систематически подвергал женщин сексуальным домогательствам . Результаты пятимесячного расследования были опубликованы на сайте генпрокурора.

 

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