На эксгубернатора штата Нью-Йорк Куомо подали в суд

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Куомо ушел в отставку в августе после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, обвинение в проступке в связи с инцидентом в особняке губернатора 7 декабря 2020 года.

Куомо неоднократно отрицал обвинения в сексуальных притязаниях против него, допуская, что он совершил ошибки, но всегда настаивал на том, что более серьезные обвинения не соответствуют действительности.

Спикер судов штата Нью-Йорк Люциан Чалфен подтвердил, что в городской суд Олбани подана жалоба на бывшего губернатора.

Контекст

Расследование, инициированное генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс по Эндрю Куомо показало, что он систематически подвергал женщин сексуальным домогательствам . Результаты пятимесячного расследования были опубликованы на сайте генпрокурора.