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На виборах мера Нью-Йорка перемагає колишній поліцейський

Київ • УНН

 • 22211 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Нью-Йорку у вівторок, 2 листопада, відбулися вибори мера. За попередніми даними, перемагає 61-річний кандидат від демократів колишній поліцейський афроамериканець Ерік Адамс. Повідомляє УНН із посиланням на Politico.

На виборах мера Нью-Йорка перемагає колишній поліцейський

Деталі

Після закриття виборчих дільниць за сенатора Еріка Адамса проголосували 70,5% виборців.

Його суперник, кандидат від Республіканської партії, ведучий радіо-шоу 67-річний Кертіс Слива, що має польське коріння, набирає близько 25%.

Адамс стане другим темношкірим міським головою. Основними гаслами кампанії 61-річного кандидата стали підвищення громадської безпеки, скорочення бюджету поліції Нью-Йорка та передача деяких робочих місць цивільним особам.

Нинішній мер Нью-Йорка Білл де Блазіо пробув на посаді два терміни і, згідно із законодавством, не брав участі у виборах.

Нагадаємо

На ексгубернатора штату Нью-Йорк Куомо подали до суду.

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