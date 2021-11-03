На виборах мера Нью-Йорка перемагає колишній поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Нью-Йорку у вівторок, 2 листопада, відбулися вибори мера. За попередніми даними, перемагає 61-річний кандидат від демократів колишній поліцейський афроамериканець Ерік Адамс. Повідомляє УНН із посиланням на Politico.
Деталі
Після закриття виборчих дільниць за сенатора Еріка Адамса проголосували 70,5% виборців.
Його суперник, кандидат від Республіканської партії, ведучий радіо-шоу 67-річний Кертіс Слива, що має польське коріння, набирає близько 25%.
Адамс стане другим темношкірим міським головою. Основними гаслами кампанії 61-річного кандидата стали підвищення громадської безпеки, скорочення бюджету поліції Нью-Йорка та передача деяких робочих місць цивільним особам.
Нинішній мер Нью-Йорка Білл де Блазіо пробув на посаді два терміни і, згідно із законодавством, не брав участі у виборах.
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