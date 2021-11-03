На виборах мера Нью-Йорка перемагає колишній поліцейський

Деталі

Після закриття виборчих дільниць за сенатора Еріка Адамса проголосували 70,5% виборців.

Його суперник, кандидат від Республіканської партії, ведучий радіо-шоу 67-річний Кертіс Слива, що має польське коріння, набирає близько 25%.

Адамс стане другим темношкірим міським головою. Основними гаслами кампанії 61-річного кандидата стали підвищення громадської безпеки, скорочення бюджету поліції Нью-Йорка та передача деяких робочих місць цивільним особам.

Нинішній мер Нью-Йорка Білл де Блазіо пробув на посаді два терміни і, згідно із законодавством, не брав участі у виборах.

Нагадаємо

На ексгубернатора штату Нью-Йорк Куомо подали до суду.