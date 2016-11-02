На украинском-польской границе в очереди стоят 450 автомобилей

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 06.00 02.11.16р. на границе Украины и республики Польши образовали 450 автомобилей, передает УНН со ссылкой Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.