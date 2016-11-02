На украинском-польской границе в очереди стоят 450 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 06.00 02.11.16р. на границе Украины и республики Польши образовали 450 автомобилей, передает УНН со ссылкой Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Автомобили находятся в таких пунктах:
В Шегини -180;
В Рава-Русская - 100;
Краковец - 60;
Грушев - 60;
Смильниця - 50;
На границах с Венгрией и Румынией застряло еще по 20 автомобилей.
Венгрия: Тиса - 20.
Румыния: Порубное - 20.
Как сообщал УНН, по состоянию на 8:00 понедельника на границе Украины и Польши в четырех пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 260 автомобилей .