На українсько-польському кордоні у черзі стоять 450 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 06.00 02.11.16р.
на кордоні України та республіки Польщі утворили 450 автомобілів, передає УНН з посиланням Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Автомобілі перебувають у таких пунктах:
У Шегині —180;
У Рава-Руській — 100;
Краковець — 60;
Грушів — 60;
Смільниця — 50;
На кордонах з Угорщиною та Румунією застрягло ще по 20 автомобілів.
Угорщина: Тиса — 20.
Румунія: Порубне — 20.
Як повідомляв УНН, станом на 8:00 понеділка на кордоні України і Польщі у чотирьох пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 260 автомобілів.