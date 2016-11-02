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На українсько-польському кордоні у черзі стоять 450 автомобілів

На українсько-польському кордоні у черзі стоять 450 автомобілів

Київ • УНН

 • 7041 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 06.00 02.11.16р.
на кордоні України та республіки Польщі утворили 450 автомобілів, передає УНН з посиланням Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Автомобілі перебувають у таких пунктах:

У Шегині —180;
У Рава-Руській — 100;
Краковець — 60;
Грушів — 60;
Смільниця — 50;

На кордонах з Угорщиною та Румунією застрягло ще по 20 автомобілів.

Угорщина: Тиса — 20.

Румунія: Порубне — 20.

Як повідомляв УНН, станом на 8:00 понеділка на кордоні України і Польщі у чотирьох пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 260 автомобілів.

 

Українські Національні Новини

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