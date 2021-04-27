На этой неделе организаторы Олимпиады в Токио обнародуют уточненные правила проведения игр

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На этой неделе организаторы Олимпийских игр в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) опубликуют информацию по проведению Олимпиады и Паралимпиады в Японии в этом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.