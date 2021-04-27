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На этой неделе организаторы Олимпиады в Токио обнародуют уточненные правила проведения игр

На этой неделе организаторы Олимпиады в Токио обнародуют уточненные правила проведения игр

Киев  •  УНН

 • 15221 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На этой неделе организаторы Олимпийских игр в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) опубликуют информацию по проведению Олимпиады и Паралимпиады в Японии в этом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Отмечается, что правила проведения игр для спортсменов опубликуют в среду. Для СМИ эта информация будет доступна в пятницу.

Внедрение правил проведения Олимпийских игр инициировано МОК, так как Токио, Осака и некоторые другие районы оказались под чрезвычайным положением из-за роста числа случаев коронавируса.

Ожидается, что организаторы откажутся от 14-дневного карантина, что позволит спортсменам тренироваться сразу после приезда. Спортсмены должны будут оставаться в пределах базы, расположенной в Токийском заливе.

Японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на свои источники сообщило, что спортсмены и персонал должны будут пройти тестирование на коронавирус дважды в течение 96 часов перед отъездом из своих населенных пунктов. Они также будут проверены по прибытии в Японию.

Отмечается, что против проведения Олимпийских игр в Японии выступают 70-80% населения. На данный момент организаторы отложили до июня принятие решения о том, чтобы какие-либо болельщики вообще присутствовали на Олимпийских играх .

Контекст

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 года на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет “Токио-2020” представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии.

В марте организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) приняли решение запретить зрителям из-за рубежа присутствовать на играх в рамках предотвращения распространения коронавируса.

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