На этой неделе организаторы Олимпиады в Токио обнародуют уточненные правила проведения игр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На этой неделе организаторы Олимпийских игр в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) опубликуют информацию по проведению Олимпиады и Паралимпиады в Японии в этом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.
Детали
Отмечается, что правила проведения игр для спортсменов опубликуют в среду. Для СМИ эта информация будет доступна в пятницу.
Внедрение правил проведения Олимпийских игр инициировано МОК, так как Токио, Осака и некоторые другие районы оказались под чрезвычайным положением из-за роста числа случаев коронавируса.
Ожидается, что организаторы откажутся от 14-дневного карантина, что позволит спортсменам тренироваться сразу после приезда. Спортсмены должны будут оставаться в пределах базы, расположенной в Токийском заливе.
Японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на свои источники сообщило, что спортсмены и персонал должны будут пройти тестирование на коронавирус дважды в течение 96 часов перед отъездом из своих населенных пунктов. Они также будут проверены по прибытии в Японию.
Отмечается, что против проведения Олимпийских игр в Японии выступают 70-80% населения. На данный момент организаторы отложили до июня принятие решения о том, чтобы какие-либо болельщики вообще присутствовали на Олимпийских играх .
Контекст
Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 года на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа.
В феврале Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет “Токио-2020” представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии.
В марте организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) приняли решение запретить зрителям из-за рубежа присутствовать на играх в рамках предотвращения распространения коронавируса.