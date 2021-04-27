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На цьому тижні організатори Олімпіади в Токіо оприлюднять уточнені правила проведення ігор

На цьому тижні організатори Олімпіади в Токіо оприлюднять уточнені правила проведення ігор

Київ • УНН

 • 15233 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На цьому тижні організатори Олімпійських ігор в Токіо і Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікують інформацію щодо проведення Олімпіади і Паралімпіади в Японії в цьому році. Про це пише УНН з посиланням на South China Morning Post.

Деталі

Зазначається, що правила проведення ігор для спортсменів опублікують в середу. Для ЗМІ ця інформація буде доступна в п’ятницю.

Впровадження правил проведення Олімпійських ігор ініційовано МОК, так як Токіо, Осака і деякі інші райони опинилися під надзвичайним станом через зростання числа випадків коронавірусу.

Очікується, що організатори відмовляться від 14-денного карантину, що дозволить спортсменам тренуватися відразу після приїзду. Спортсмени повинні будуть залишатися в межах бази, розташованої в Токійській затоці.

Японське інформаційне агентство Kyodo з посиланням на свої джерела повідомило, що спортсмени і персонал повинні будуть пройти тестування на коронавірус двічі протягом 96 годин перед від’їздом зі своїх населених пунктів. Вони також будуть перевірені після прибуття в Японію.

Зазначається, що проти проведення Олімпійських ігор в Японії виступають 70-80% населення. На даний момент організатори відклали до червня ухвалення рішення про те, щоб будь-які вболівальники взагалі були присутні на Олімпійських іграх.

Контекст

Літні Олімпійські ігри в Токіо були перенесені через пандемію коронавірусу з 2020 року на 2021 рік. Вони повинні пройти з 23 липня по 8 серпня.

У лютому Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітет “Токіо-2020” представили першу версію правил проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Японії.

У березні організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо за підсумками зустрічі з главами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) прийняли рішення заборонити глядачам з-за кордону присутнім на іграх в рамках запобігання поширенню коронавірусу.

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