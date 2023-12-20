На трассе Одесса-Рени столкнулись три грузовика, движение затруднено

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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  140821 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  147729 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  146570 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

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Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  140375 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

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Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  152825 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

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Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147631 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

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Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140978 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

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Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133497 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

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18 декабря  •  123666 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

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Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115209 просмотра

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