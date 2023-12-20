На трассе Одесса-Рени столкнулись три грузовика, движение затруднено

На трассе Одесса - Рени в результате ДТП затруднено движение транспорта, сообщили в среду в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

Предварительно установлено, что водитель грузовика, двигаясь в сторону Измаила, допустил столкновение с двумя грузовиками, которые двигались впереди.

Он один получил травмы и был доставлен в больницу. Другие двое водителей не пострадали.

ДТП, как указано, произошло между Саратой и Николаевкой-Новороссийской.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники территориального отделения полиции.

Правоохранители регулируют движение транспорта по одной полосе, оно частично затруднено на этом участке дороги, и устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщили в полиции. И призвали водителей учесть эту информацию.

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