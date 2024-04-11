В Тернопольской области во время ночной атаки рф отработали Силы обороны, в регионе упали обломки - ОВА

В Тернопольской области во время ночной массированной атаки рф Силы обороны нейтрализовали несколько вражеских целей, в регионе упали обломки, пострадавших нет, сообщили в четверг в Тернопольской ОВА, пишет УНН.

Этой ночью враг нанес комбинированный удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА. В воздушном пространстве Тернопольской области Силы обороны обезвредили несколько вражеских воздушных целей. Пострадавших нет. О вероятных повреждениях имущества сообщим позже. В результате сбития вражеских объектов на территории области зафиксировано падение обломков - сообщили в Тернопольской ОВА в Telegram.

На месте, по данным ОВА, работают соответствующие службы.

В ОВА призвали не приближаться к местам падения обломков и звонить 102 в случае обнаружения остатков воздушных объектов.

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