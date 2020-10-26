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В Тернопольськой области мужчина избил полицейского на избирательном участке

В Тернопольськой области мужчина избил полицейского на избирательном участке

Киев  •  УНН

 • 10925 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На Тернопольщине 33-летний мужчина на избирательном участке напал на полицейского и скрылся, его задержали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

“Происшествие случилось 25 октября в 20:24 в селе Нижбирок. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на участок после его закрытия, полицейский попросил его покинуть помещение. Нарушитель вел себя неадекватно, по телефону позвал сына с другом. Родственник нарушителя напал на работника полиции. После нанесения телесных повреждений, злоумышленники скрылись. Полицейскому оказали медпомощь”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и спецназовцы РПОП. Правоохранители разыскали нападавших и доставили их в отделение полиции.

“33-летнего нападающего задержали согласно статье 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и избрании меры пресечения”, — добавляется в сообщении.

Сейчас следователи оказывают правовую оценку действиям двух других злоумышленников. Продолжается следствие.

Напомним, в Днепре задержали двух мужчин (27 и 22 лет), которые подозреваются в том, что выбили двери на одном из участков города и препятствовали работе избирательной комиссии.

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