На Тернопільщині чоловік побив поліцейського на виборчій дільниці

“Подія трапилася 25 жовтня о 20:24 у селі Нижбірок. За попередніми даними, чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов на дільницю після її закриття, правоохоронець попросив його покинути приміщення. Порушник поводився неадекватно, по телефону покликав сина з товаришем. Родич порушника напав на працівника поліції. Після нанесення тілесних ушкоджень, зловмисники втекли. Поліцейському надали меддопомогу”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та спецпризначенці РПОП. Правоохоронці розшукали нападників та доправили їх до відділення поліції.

“33-річного нападника затримали згідно статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та обрання запобіжного заходу”, — додається у повідомленні.

Наразі слідчі надають правову оцінку діям двох інших зловмисників. Триває слідство.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали двох чоловіків (27 і 22 років), які підозрюються у тому, що вибили двері на одній із дільниць міста та перешкоджали роботі виборчій комісії.