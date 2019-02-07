На танкерах в Чёрном море зафиксировали шесть очагов пожара

"Шесть видим очагов пожара: четыре на "Маэстро", два на "Канди" видимых. Это не влияет на интенсивность пожара - где-то (огонь) прорывается, где-то не прорывается на поверхность. Очевидно, плоскость горения внутри меняется, (так как судно) стоит на одном якоре, и чуть-чуть меняется наклон топлива, которое сгорает, или газа сжиженного", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.



Собеседник агентства добавил, что в последние недели горение бездымное - горит газ. Пятен на акватории не видно, а это значит, что экологии ничего не угрожает.



1 февраля, по данным Росморречфлота, спасатели фиксировали шесть очагов пожара, а 4 февраля - пять.



Напомним, пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12 человек, найдены тела десяти, поиски еще десяти моряков продолжаются.