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На танкерах в Чорному морі зафіксували шість вогнищ пожежі

На танкерах в Чорному морі зафіксували шість вогнищ пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Число осередків пожежі на танкерах "Маестро" і "Канді" в Чорному морі зросла до шести, шкоди екології немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Шість бачимо вогнищ пожежі: чотири на "Маестро", два на "Канді" видимих. Це не впливає на інтенсивність пожежі - десь (вогонь) проривається, десь не проривається на поверхню. Очевидно, площина горіння всередині змінюється, ( так як судно) стоїть на одному якорі, і трохи змінюється нахил палива, яке згоряє, або газу скрапленого", - повідомили в прес-службі Росморрічфлоту.

Співрозмовник агентства додав, що в останні тижні горіння бездимне - горить газ. Плям на акваторії не видно, а це значить, що екології нічого не загрожує.

1 лютого, за даними Росморрічфлоту, рятувальники фіксували шість вогнищ пожежі, а 4 лютого - п'ять.

Нагадаємо, пожежа на танкерах "Маестро" і "Канді", що належать турецької компанії, виникла 21 січня в районі Керченської протоки. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше. На борту "Канді" перебували 17 осіб, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - Індії. На борту "Маестро" перебували 15 осіб, у тому числі громадяни Туреччини та Індії. Врятувати вдалося 12 людей, знайдені тіла десяти, пошуки ще десяти моряків тривають.

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