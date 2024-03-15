В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибли двое и получили ранения 5 гражданских - полиция

Российские войска за прошедшие сутки 494 раза обстреляли населенные пункты Сумской области, в результате чего погибли 2 гражданских, 5 получили ранения, сообщили в пятницу в ГУНП в Сумской области, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, за прошедшие сутки вражеские войска снова обстреляли населенные пункты Сумской области - всего насчитано 494 удара.

"В результате атак погибли 2 гражданских лица, еще 5 получили ранения, повреждены 39 частных домовладений, многоэтажный дом, 6 частных авто, складские помещения, аптеки, здание больницы. Также разрушениям подверглась гражданская инфраструктура", - сообщили в полиции.

По этим фактам открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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