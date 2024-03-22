В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА

В Сумской области в результате ракетной атаки рф на объекты энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в ряде районов, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Вследствие ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов Сумской области - сообщили в Сумской ОВА в Telegram.

В ОВА отметили, что работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - отметили в ОВА.

Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику - Галущенко