В Сумской области под суд пойдет агитаторша за "Новороссию"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Сумской области будут судить женщину, которая агитировала за создание так называемой "Новороссии". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.
"Утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении жительницы Конотопа по факту распространения материалов с призывами к изменению или свержению конституционного строя, а также посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина в социальных сетях агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания "Сумской народной республики". Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, сообщения подозреваемой считаются публичными призывами.
Во время санкционированного обыска по месту жительства женщины обнаружено и изъято компьютерную технику и мобильные устройства, содержащие доказательства ее противоправной деятельности.
Напомним, во Львове разоблачили поклонницу "Новороссии", которая распространяла фейки о коронавирусе.