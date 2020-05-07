На Сумщині під суд піде агітаторка за "Новоросію"

"Затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жительки Конотопа за фактом розповсюдження матеріалів із закликами до зміни чи повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, жінка в соціальних мережах агітувала за так звану “Новоросію”, а також підтримувала ідею створення “Сумської народної республіки”. Згідно висновку судової лінгвістичної експертизи, дописи підозрюваної вважаються публічними закликами.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання жінки виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, що містять докази її протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Львові викрили прихильницю "Новоросії", яка розповсюджувала фейки про коронавірус.