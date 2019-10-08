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В Сумской области парень нашел два гранатомета в овраге

Киев • УНН

 • 12174 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Сумской области несовершеннолетний парень во время поиска металла нашел пакет с двумя гранатометами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

В Сумской области парень нашел два гранатомета в овраге

"Несовершеннолетний житель одного из сел Краснопольского района во время поисков металла наткнулся в овраге на полиэтиленовый пакет. Его содержание удивило не только самого юношу, но и вызванных полицейских - в пакете находились два боевых гранатометы РПГ-22", - говорится в сообщении.

Парень объяснил правоохранителям: он время от времени занимается поисками металла, а потому обследует территорию вокруг своего села. Поэтому когда в овраге заметил притрушенный письмом полиэтиленовый пакет, сразу проверил его металлоискателем. По сигналу устройства понял, что содержимое пакета металлическое. А разглядев "находку" как следует, попросил мать вызвать полицию.

По данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). В рамках расследования РПГ направлены на экспертизу. Сейчас в полиции выясняют источник их происхождения и каким образом они попали на окраину села.

По словам руководителя взрыво-технического подразделения ГУНП в области Олега Евлаша, предварительно гранатометы были вполне боеспособными и составили немалую угрозу для мирного населения. Ведь мощность взрыва каждого равна взрыву полкилограмма тротила, а осколки имеют убойную силу в радиусе 150 метров.

Напомним, в Донецкой области мужчина в своем доме в течение пяти лет незаконно хранил противотанковый гранатомет РПГ-22 и более 300 патронов различного калибра.

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