На Сумщині хлопець знайшов два гранатомети в ярку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На Сумщині неповнолітній хлопець під час пошуку металу знайшов пакет з двома гранатометами. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.
"Неповнолітній житель одного з сіл Краснопільського району під час пошуків металу натрапив у ярку на поліетиленовий пакет. Його вміст здивував не тільки самого юнака, а й викликаних працівників поліції – в пакеті знаходились два бойових гранатомети РПГ-22", - йдеться в повідомленні.
Хлопець пояснив правоохоронцям: він час від часу займається пошуками металу, а тому обстежує територію навколо свого села. Тож коли в ярку помітив притрушений листом поліетиленовий пакет, одразу перевірив його металошукачем. За сигналом пристрою зрозумів, що вміст пакету металевий. А роздивившись "знахідку" як слід, попросив матір викликати поліцію.
За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами). В рамках розслідування РПГ направлені на експертизу. Наразі в поліції з‘ясовують джерело їх походження та яким чином вони потрапили на околицю села.
За словами керівника вибухо-технічного підрозділу ГУНП в області Олега Євлаша, попередньо гранатомети були цілком боєздатними і становили немалу загрозу для мирного населення. Адже потужність вибуху кожного дорівнює вибуху півкілограма тротилу, а осколки мають убивчу силу в радіусі 150 метрів.
Нагадаємо, на Донеччині чоловік у своєму будинку впродовж п’яти років незаконно зберігав протитанковий гранатомет РПГ-22 та понад 300 набоїв різного калібру.