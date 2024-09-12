На столичном Печерске мужчина вынес из салона красоты ювелирки почти на четверть миллиона, его задержали - полиция

В Киеве полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в том, что похитил ювелирные изделия на почти четверть миллиона гривен из салона красоты на Печерске, сообщили в ГУНП в Киеве в четверг, пишет УНН.

Полицейские задержали мужчину, который из салона красоты на Печерске похитил ювелирных изделий на 215 000 гривен - сообщили в полиции Киева в Telegram.

Детали

В Печерское управление полиции обратилась владелица салона красоты с заявлением о том, что из помещения исчезли ювелирные изделия из серебра и белого золота, а входные стеклянные двери салона разбиты.

"Правоохранители выяснили, что вечером, после завершения работы салона красоты, через дверь "черного хода" неизвестный проник в помещение и похитил украшения в общей сумме на 215 тысяч гривен. Пытаясь покинуть помещение, он заблудился и, ища выход, выбил входную дверь", - указали в полиции.

Полицейские, как сообщается, в течение нескольких часов установили и задержали ранее судимого 27-летнего уроженца Луганщины, который несколько дней как прибыл в столицу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения. Следователи сообщили ему о подозрении и направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

На Рівненщині затримали чоловіка, який вкрав з волонтерського центру 7 кг меду