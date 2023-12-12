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На Ровенщине задержали мужчину, который украл из волонтерского центра 7 кг меда

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 16:20  •  15006 просмотра

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В Дубно задержали мужчину, который ограбил волонтерский центр, похитив медикаменты, приборы и мед. На 37-летнего подозреваемого, который недавно освободился из тюрьмы, ждут судебные процедуры, пока идет следствие.

В городе Дубно Ровенской области полицейские задержали мужчину, который обокрал волонтерский центр. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины в Ровенской области, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что вчера в полицию обратилась женщина, которая сообщила о разбитом окне в помещении волонтерского центра.  

Впоследствии на месте происшествия правоохранители установили, что ночью неизвестный повредил окно и проник в помещение благотворительной организации, откуда похитил лекарственные препараты и приборы, кроме того - около семи килограммов меда.

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В результате проведенных оперативных и розыскных мероприятий полицейские установили причастного к совершенной краже. Им оказался 37-летний житель Дубно, который полгода назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные преступления. 

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, следователи Дубенского РВП внесли сведения в ЕРДР по части 4 статьи 185 УК Украины

- резюмировали в ведомстве.

Дополнение 

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним

В Николаеве СБУ задержала российского агента, который руководил авиаударами и планировал побег после того, как был завербован через родственников в оккупированной Херсонской области. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
На Рівненщині затримали чоловіка, який вкрав з волонтерського центру 7 кг меду
A man was detained in the Rivne region for stealing 7 kg of honey from a volunteer center
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