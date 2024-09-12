На столичному Печерську чоловік виніс з салону краси ювелірки на майже чверть мільйона, його затримали - поліція
Київ • УНН
Поліція затримала 27-річного уродженця Луганщини, який викрав ювелірні вироби з салону краси на Печерську. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення за крадіжку в умовах воєнного стану.
У Києві поліція затримала 27-річного чоловіка, який підозрюється у тому, що викрав ювелірні вироби на майже чверть мільйона гривень з салону краси на Печерську, повідомили у ГУНП у Києві у четвер, пише УНН.
Поліцейські затримали чоловіка, який з салону краси на Печерську викрав ювелірних виробів на 215 000 гривен
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До Печерського управління поліції звернулася власниця салону краси з заявою про те, що з приміщення зникли ювелірні вироби з срібла та білого золота, а вхідні скляні двері салону розбиті.
"Правоохоронці з’ясували, що ввечері, після завершення роботи салону краси, через двері "чорного ходу" невідомий проник до приміщення та викрав прикраси в загальній сумі на 215 тисяч гривень. Намагаючись покинути приміщення, він заблукав та, шукаючи вихід, вибив вхідні двері", - вказали у поліції.
Поліцейські, як повідомляється, протягом кількох годин встановили й затримали раніше судимого 27-річного уродженця Луганщини, який декілька днів як прибув до столиці.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Слідчі повідомили йому про підозру й скерували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
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