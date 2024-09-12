На столичному Печерську чоловік виніс з салону краси ювелірки на майже чверть мільйона, його затримали - поліція

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56747 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 111495 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 150044 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 122637 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114346 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116167 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 144237 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75561 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84016 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 180661 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 29946 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 33658 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 26775 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 24203 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 23214 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 150052 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 144243 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 180664 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518430 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597499 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7283 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34526 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34123 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36220 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59723 перегляди
Актуальне
На столичному Печерську чоловік виніс з салону краси ювелірки на майже чверть мільйона, його затримали - поліція

На столичному Печерську чоловік виніс з салону краси ювелірки на майже чверть мільйона, його затримали - поліція

Київ • УНН

 • 21563 перегляди

Поліція затримала 27-річного уродженця Луганщини, який викрав ювелірні вироби з салону краси на Печерську. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення за крадіжку в умовах воєнного стану.

У Києві поліція затримала 27-річного чоловіка, який підозрюється у тому, що викрав ювелірні вироби на майже чверть мільйона гривень з салону краси на Печерську, повідомили у ГУНП у Києві у четвер, пише УНН.

Поліцейські затримали чоловіка, який з салону краси на Печерську викрав ювелірних виробів на 215 000 гривен

- повідомили у поліції Києва у Telegram.

Деталі

До Печерського управління поліції звернулася власниця салону краси з заявою про те, що з приміщення зникли ювелірні вироби з срібла та білого золота, а вхідні скляні двері салону розбиті.

"Правоохоронці з’ясували, що ввечері, після завершення роботи салону краси, через двері "чорного ходу" невідомий проник до приміщення та викрав прикраси в загальній сумі на 215 тисяч гривень. Намагаючись покинути приміщення, він заблукав та, шукаючи вихід, вибив вхідні двері", - вказали у поліції.

Поліцейські, як повідомляється, протягом кількох годин встановили й затримали раніше судимого 27-річного уродженця Луганщини, який декілька днів як прибув до столиці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Слідчі повідомили йому про підозру й скерували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

На Рівненщині затримали чоловіка, який вкрав з волонтерського центру 7 кг меду12.12.23, 18:20 • 27763 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36