На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 16 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1111.006117 грн;

Серебро - 12.741148 грн;

Платина - 713.171333 грн;

Палладий - 1463.361099 грн.

По сравнению с 15 декабря курс всех указанных металлов вырос, кроме золота, курс которого упал.