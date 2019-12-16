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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 7899 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Національний банк України на 16 грудня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на 16 грудня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1111.006117 грн;

Срібло — 12.741148 грн;

Платина — 713.171333 грн;

Паладій — 1463.361099 грн.

У порівнянні з 15 грудня курс усіх зазначених металів зріс, окрім золота, курс якого впав.

Українські Національні Новини

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