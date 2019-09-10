На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 10 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 10 сентября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1213.794466 грн;
Серебро - 15.501611 грн;
Платина - 787.177914 грн;
Палладий - 1263.839964 грн.
По сравнению с 9 сентября курс всех указанных металлов снизился, кроме золота, курс которого вырос.