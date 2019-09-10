На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Національний банк України на 10 вересня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 10 вересня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1213.794466 грн;
Срібло — 15.501611 грн;
Платина — 787.177914 грн;
Паладій — 1263.839964 грн.
Порівняно з 9 вересня курс усіх зазначених металів знизився, окрім золота, курс якого зріс.