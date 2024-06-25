2277 вражеских "шахедов" атаковали Украину с начала года. Силы обороны сбили 1953 "Shahed", более 80 процентов из которых уничтожили мобильные огневые группы. Об этом сообщили в воздушных силах в Telegram и показали кадры боевой работы мобильных огневых, передает УН.

Детали

Как рассказали в ВС ВСУ, с 1 января 2024 года российские оккупанты выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа "Shahed". Противовоздушной обороной уничтожено около 86 процентов – 1953 "шахеды".

В воздушных силах отметили, что таких результатов удалось достичь благодаря наращиванию боевых возможностей мобильных огневых групп. Это тысячи военнослужащих, которые почти каждую ночь выезжают на огневые позиции и бьют вражеские БПЛА из всего имеющегося у них вооружения.

Сегодня стрелковое оружие, зенитные пушки, ПЗРК, имеющиеся на вооружении МВГ модифицированы, имеют дополнительное оборудование, способное обеспечивать хороший результат боевой работы. Это приборы ночного видения, тепловизоры, оптика, лазерные указки, прожекторы, средства РЭБ, программное обеспечение, автомобили высокой проходимости.

Все это позволяет работать по вражеским целям более эффективно и рационально.

"Более 80 процентов сбитых "шахедов" именно на счету мобильных огневых групп Сил обороны Украины", - указали в ПС ВСУ.