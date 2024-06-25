На рахунку мобільних вогневих груп понад 80% із збитих "шахедів" - Повітряні сили
Київ • УНН
З 1 січня 2024 року російські окупанти запустили в Україну 2277 ударних безпілотників "шахед", з яких сили ППО збили 1953 (86%). Більше ніж 80 відсотків збитих "шахедів" саме на рахунку мобільних вогневих груп Сил оборони України.
2277 ворожих "шахедів" атакували Україну від початку року. Сили оборони збили 1953 "Shahed", більше ніж 80 відсотків з яких знищили мобільні вогневі групи. Про це повідомили у Повітряних силах у Telegram та показали кадри бойової роботи мобільних вогневих, передає УНН.
Деталі
Як розповіли в ПС ЗСУ, з 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу "Shahed". Протиповітряною обороною знищено близько 86 відсотків – 1953 "шахеди".
В Повітряних силах зауважили, що таких результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп. Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції і б’ють ворожі БпЛА з усього наявного у них озброєння.
Сьогодні стрілецька зброя, зенітні гармати, ПЗРК, що є на озброєнні МВГ модифіковані, мають додаткове обладнання, здатне забезпечувати гарний результат бойової роботи. Це прилади нічного бачення, тепловізори, оптика, лазерні указки, прожектори, засоби РЕБ, програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності.
Усе це дозволяє працювати по ворожих цілях більш ефективно та раціонально.
"Більше 80 відсотків збитих "шахедів" саме на рахунку мобільних вогневих груп Сил оборони України", - вказали в ПС ЗСУ.