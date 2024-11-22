В Ровно и районе ночью могут быть применены экстренные отключения света - ОВА
Киев • УНН
В Ровно и Ровенском районе предупреждают о возможных экстренных отключениях света и колебаниях напряжения в сети. Завтра в Украине будет действовать одна очередь отключений с 8:00 до 22:00 из-за повреждения энергообъектов.
В Ровно и Ровенском районе сегодня ночью возможны экстренные отключения света и колебания напряжения в сети, сообщил в пятницу глава ОВА Александр Коваль, передает УНН.
Этой ночью в связи со стабилизацией энергосистемы в электросети возможно незначительное колебание напряжения. Речь идет о Ривне и Ривненском районе. Призываю граждан не включать чувствительные электроприборы и снизить потребление. Также на территории области есть вероятность экстренных отключений
Дополнение
Завтра, 23 ноября, в Украине будет действовать одна очередь отключений с 8:00 до 22:00. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов во время атаки 17 ноября, продолжаются восстановительные работы.