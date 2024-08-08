Киев • УНН
На севере Ровенской области в приграничной полосе произошли взрывы. Предварительно, пострадал гражданский, который игнорировал предупреждения о минах; его жизни ничего не угрожает. Власти напоминают о запрете пребывания в этой зоне.
На севере Ровенской области в приграничной полосе произошли взрывы, предварительно, пострадал гражданский человек, который проигнорировал предупреждение о минах и направлялся в сторону границы, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль, пишет УНН.
Сегодня на севере области в пограничной полосе произошли взрывы. На месте происшествия работают соответствующие службы. По предварительной информации, во время взрывов пострадал гражданский человек, который направлялся в сторону границы, проигнорировав указатели "Опасно мины". Сейчас его жизни ничего не угрожает
Глава ОВА отметил, что на границе действуют режимные ограничения. "Пребывание там гражданских запрещено. При этом оно является опасным, ведь постоянно происходит укрепление границы, в том числе путем минирования. Находиться в пограничной полосе можно только после получения соответствующего разрешения от пограничной службы", - указал Коваль.
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