На севере Ровенской области в приграничной полосе произошли взрывы, предварительно, пострадал гражданский человек, который проигнорировал предупреждение о минах и направлялся в сторону границы, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль, пишет УНН.

Сегодня на севере области в пограничной полосе произошли взрывы. На месте происшествия работают соответствующие службы. По предварительной информации, во время взрывов пострадал гражданский человек, который направлялся в сторону границы, проигнорировав указатели "Опасно мины". Сейчас его жизни ничего не угрожает - написал Коваль в Telegram.

Глава ОВА отметил, что на границе действуют режимные ограничения. "Пребывание там гражданских запрещено. При этом оно является опасным, ведь постоянно происходит укрепление границы, в том числе путем минирования. Находиться в пограничной полосе можно только после получения соответствующего разрешения от пограничной службы", - указал Коваль.

У Київській області на боєприпасі підірвався трактор