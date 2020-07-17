В Ровенской области от COVID-19 умерли три женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. На Ровенщине зафиксировано 87 летальных случаев вызваны COVID-19, умерло еще три женщины. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"В области 87 летальных случаев вызваны COVID-19. Умерла 57-летняя жительница города Березно, женщина 68 лет села Городок Ровенского района и 66-летняя жительница села Боровое Заречненского района", - написал Виталий Коваль.
Он отметил, что по состоянию на вечер 17 июля в Ровенской области зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19. В частности, заболел месячный малыш. Всего в области 5015 случаев заболевания коронавирусной болезнью.
Напомним, в Украине уже 57,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 809.