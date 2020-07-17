На Рівненщині від COVID-19 померли три жінки

“В області 87 летальних випадків спричинені COVID-19. Померла 57-річна жителька міста Березне, жінка 68 років села Городок Рівненського району та 66-річна жителька села Борове Зарічненського району”, - написав Віталій Коваль.

Він зазначив, що станом на вечір 17 липня на Рівненщині зареєстровано 43 нових випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, захворів місячний малюк. Всього в області 5015 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, в Україні вже 57,2 тис. випадків COVID-19, за добу - 809.