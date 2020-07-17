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19 березня, 18:42 • 105010 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 152408 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 126239 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 140347 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 143460 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
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Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125621 перегляди

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18 березня, 19:01 • 124421 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Рівненщині від COVID-19 померли три жінки

На Рівненщині від COVID-19 померли три жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. На Рівненщині зафіксовано 87 летальних випадків спричинені COVID-19, померло ще три жінки. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

“В області 87 летальних випадків спричинені COVID-19. Померла 57-річна жителька міста Березне, жінка 68 років села Городок Рівненського району та 66-річна жителька села Борове Зарічненського району”, - написав Віталій Коваль.

Він зазначив, що станом на вечір 17 липня на Рівненщині зареєстровано 43 нових випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, захворів місячний малюк. Всього в області 5015 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, в Україні вже 57,2 тис. випадків COVID-19, за добу - 809.

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