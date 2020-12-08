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В Ровенской области от COVID-19 умерла 14-летняя девушка

В Ровенской области от COVID-19 умерла 14-летняя девушка

Киев  •  УНН

 • 12807 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Ровенской области от осложнений, которые вызвал COVID-19, умерла 14-летняя девушка. Об этом сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Елена Гандзюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

"Среди умерших от осложнений коронавируса - девушка 14-ти лет, которая имела несколько тяжелых врожденных патологий, в том числе генетическую и сердечную", - рассказала Гандзюк.

По ее словам, жительница села Приветное была госпитализирована 5 декабря в Млыновскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

"После чего больную доставили в реанимацию областной детской больницы. 6 декабря состояние пациентки ухудшилось, а ночью девочка умерла", - добавила Гандзюк.

Отмечается, что за минувшие сутки в Ровенской области зарегистрировано 374 больных с COVID-19.

Напомним, в Украине на 8:00 8 декабря зафиксировано уже 832 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, что больше, чем накануне, впрочем за последние сутки количество выздоровевших превышает количество заболевших.

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