В Ровенской области от COVID-19 умерла 14-летняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Ровенской области от осложнений, которые вызвал COVID-19, умерла 14-летняя девушка. Об этом сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Елена Гандзюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.
"Среди умерших от осложнений коронавируса - девушка 14-ти лет, которая имела несколько тяжелых врожденных патологий, в том числе генетическую и сердечную", - рассказала Гандзюк.
По ее словам, жительница села Приветное была госпитализирована 5 декабря в Млыновскую ЦРБ в тяжелом состоянии.
"После чего больную доставили в реанимацию областной детской больницы. 6 декабря состояние пациентки ухудшилось, а ночью девочка умерла", - добавила Гандзюк.
Отмечается, что за минувшие сутки в Ровенской области зарегистрировано 374 больных с COVID-19.
Напомним, в Украине на 8:00 8 декабря зафиксировано уже 832 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, что больше, чем накануне, впрочем за последние сутки количество выздоровевших превышает количество заболевших.