На Рівненщині від COVID-19 померла 14-річна дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Рівненській області від ускладнень, які викликав COVID-19, померла 14-річна дівчина. Про це повідомила заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Олена Гандзюк, передає УНН з посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.
“Серед померлих від ускладнень коронавірусу — дівчина 14-ти років, яка мала декілька важких вроджених патологій, у тому числі генетичну та серцеву", — розповіла Гандзюк.
За її словами, жителька села Привітне була госпіталізована 5 грудня у Млинівську ЦРЛ у тяжкому стані.
“Після чого хвору доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні. 6 грудня стан пацієнтки погіршився, а вночі дівчинка померла”, — додала Гандзюк.
Зазначається, що за минулу добу на Рівненщині зареєстровано 374 хворих з COVID-19.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 8 грудня зафіксовано вже 832 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 10 тисяч, більше, ніж напередодні, утім за останню добу кількість одужалих перевищує кількість захворілих.