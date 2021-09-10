На Ровенщине судили мужчину за изнасилование ребенка, который потом родил от него
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Ровенской области 29-летнего жителя Костопольского района приговорили к 8 годам заключения за изнасилование 12-летней девочки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.
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“Приговором Костопольского районного суда 29-летнего жителя бывшего Костопольского района признан виновным в совершении преступления против половой свободы по 12-летней девочки (ч. 4 ст. 152 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
Детали
Как сообщается, в декабре 2019 года, человек, ради удовлетворения своей половой страсти, вопреки воле потерпевшей, умышленно совершил действия сексуального характера, вступив в естественной половой акт с малолетним ребенком своей знакомой. В результате противоправных действий мужа девочка забеременела и родила дочь.
Известно, что мужчине назначено наказание — 8 лет лишения свободы. Кроме того, довольно также и гражданский иск потерпевшей на общую сумму 100 тыс грн.
Добавим
Приговор в законную силу еще не вступил. Стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.
Напомним
В Киеве мужчина в течение 3 лет насиловал сына своей сожительницы, а также снимал фото и видео, которые относятся к детской порнографии.