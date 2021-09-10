На Рівненщині судили чоловіка за зґвалтування дитини, яка потім народила від нього
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. В Рівненській області 29-річного жителя Костопільського району засудили до 8 років ув'язнення за зґвалтування 12-річної дівчинки. Про це УНН повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.
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“Вироком Костопільського районного суду 29-річного жителя колишнього Костопільського району визнано винним у вчиненні злочину проти статевої свободи щодо 12-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України)”, - сказано у повідомленні.
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Як повідомляється, в грудні 2019 року, чоловік, задля задоволення своєї статевої пристрасті, всупереч волі потерпілої, умисно вчинив дії сексуального характеру, вступивши в природній статевий акт з малолітньою дитиною своєї знайомої. Внаслідок протиправних дій чоловіка дівчинка завагітніла та народила доньку.
Відомо, що чоловікові призначено покарання – 8 років позбавлення волі. Крім того, задоволено також і цивільний позов потерпілої на загальну суму 100 тис грн.
Додамо
Вирок законної сили ще не набрав. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Нагадаємо
У Києві чоловік протягом 3 років ґвалтував сина своєї співмешканки, а також знімав фото та відео, які відносяться до дитячої порнографії.