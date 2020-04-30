В Ровенской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса, в общем - 665
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По состоянию на вечер 30 апреля в Ровенской области подтверждено 27 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в Ровенской области зарегистрировано 665 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.
Среди новых инфицированных 15 жителей из Ровно; 5 из Ровенского района (1 - с.Зоря, 2 - с.Городок, 1 с.Хотын, 1 с.Бармакы) 4 из Сарненского района (1 - с.Кричильськ, 1 - с.Степань, 2 - с. Каменно-Случанское) 1 из г.Березное; 1 из Дубровицкого района (с.Залужье) 1 из Здолбунов.
Возраст больных от 6 до 75 лет.
Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 665 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 16 летальных и 66 человек выздоровели. 30 апреля во Саранинской ЦРБ умерла 67-летняя женщина из Владимирецкого района.
Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 150 образцов. Всего с начала вспышки COVID-19 в Ровенской ПЦР-методом проверили 2576 человек.
Напомним, в Украине зафиксировано уже более 10 000 случаев COVID-19, из них 261 летальный.