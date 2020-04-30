На Рівненщині підтверджено 27 нових випадків коронавірусу, загалом - 665
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Станом на вечір 30 квітня на Рівненщині підтверджено 27 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом на Рівненщині зареєстровано 665 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на главу Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.
Серед нових інфікованих 15 мешканців з м.Рівне; 5 з Рівненського району (1 - с.Зоря, 2 – с.Городок, 1- с.Хотин, 1- с.Бармаки); 4 з Сарненського району (1 – с.Кричильськ, 1 – с.Степань, 2 – с. Кам’яне-Случанське); 1 з м.Березне; 1 з Дубровицького району (с.Залужжя); 1 з м.Здолбунів.
Вік хворих від 6 до 75 років.
Таким чином на Рівненщині зареєстровано 665 випадків захворювання на COVID-19. З них уже 16 летальних і 66 людей одужали. 30 квітня у Сарненський ЦРЛ померла 67-річна жінка з Володимирецького району.
Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 150 зразків. Загалом з початку спалаху COVID-19 на Рівненщині ПЛР-методом перевірили 2576 людей.
Нагадаємо, В Україні зафіксовано вже понад 10 тисяч випадків COVID-19, з них 261 летальний.