В Ровенской области невакцинированным детям запрещено посещать сады и школы

"С сегодняшнего дня, согласно поручению заместителя председателя Ровенской областной государственной администрации (№2 от 08.02.2019), в области запрещено допуск в детские организованные коллективы детей, не привитые против кори. Остается только, чтобы руководители детских учебных заведений выполняли это поручение. И большая надежда на то, что родители, которые не прививают своих детей, все же изменят свои взгляды на вакцинацию. Мы должны понять, что вакцинация является одним из самых эффективных способов защиты от смертельно опасных болезней. Негативное отношение к вакцинации (нежелание или отказ от нее, несмотря на наличие вакцин) сводит на нет прогресс, достигнутый в борьбе с инфекционными болезнями", - написал он.



Как сообщал УНН, более половины больных корью в Ровенской области не имели прививки.



Ранее сообщал УНН, что с начала 2019 по состоянию на 14 февраля в Одесской области корью заболело более 500 человек.

Напомним, в Одессе из-за осложнения от кори умер маленький ребенок.