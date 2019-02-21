На Рівненщині невакцинованим дітям заборонено відвідувати садочки і школи

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Відсьогодні у Рівненській області заборонено допуск в дитячі організовані колективи дітей, які не щеплені проти кору. Про це повідомив завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру МОЗ України Віктор Мороз на своїй сторінці у Facebook, передає УНН. 

"Від сьогодні, згідно з дорученням заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації (№2 від 08.02.2019), в області заборонено допуск в дитячі організовані колективи дітей, які не щеплені проти кору. Залишається лише, щоб керівники дитячих навчальних закладів виконували це доручення. Та велике сподівання на те, що батьки, які не щеплюють своїх дітей, все ж змінять свої погляди на вакцинацію. Ми маємо зрозуміти, що вакцинація є одним із найбільш ефективних способів захисту від смертельно небезпечних хвороб. Негативне ставлення до вакцинації (небажання або відмова від неї, попри наявність вакцин) зводить нанівець прогрес, якого вдалося досягти у боротьбі з інфекційними хворобами", - написав він. 

Як повідомляв УНН, більше половини хворих на кір у Рівненській області не мали щеплення

Раніше УНН повідомляв, що з початку 2019 року станом на 14 лютого в Одеській області на кір захворіло понад 500 осіб.

Нагадаємо, в Одесі через ускладнення від кору померла маленька дитина.

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