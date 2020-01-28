В Ровненской области несовершеннолетняя девушка с инвалидностью погибла на пожаре
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Ровненской области несовершеннолетняя девушка с инвалидностью погибла во время пожара, так как на момент возгорания была одна дома и не могла самостоятельно оказать себе помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
“В селе Кухче Заричненского района 23 января года после пожара обнаружено обгоревшее тело несовершеннолетней девушки, которая находилась на учете в социальных службах, как лицо с инвалидностью. Установлено, что несовершеннолетний во время пожара находилась в доме по месту жительства без присмотра родителей и не могла самостоятельно оказать себе помощь, в связи с ограниченными возможностями”, — говорится в сообщении.
С целью проверки информации о возможном ненадлежащем выполнении родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее ее смерть, Сарненским местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).
Состояние расследования указанного уголовного производства находится на контроле прокуратуры области.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, в Одесской области 19-летний парень в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 37-летнюю женщину с инвалидностью.